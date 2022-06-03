Afrin'de enerji dağıtım şirketi basıldı, bina ateşe verildi

Suriye'de TSK'nın kontrolünde Halep'in kuzeyindeki Afrin'de bir grup bölgeye elektrik dağıtımı yapan STE Enerji'nin adlı şirketin genel merkezine baskın düzenledi. Baskında bina ateşe verilirken, içerideki bilgisayarlar da parçalandı.

Suriye'deki şeriatçılara yakınlığıyla bilinen İstanbul merkezli Televizyon Surya, grubun STE Enerji'nin fiyatları yükseltmesi ve elektrik kesintileri üzerine bina önünde toplandığını ifade etti.

Yine ÖSO'ya yakın Thiqa Ajansı'ysa söz konusu haberi, "kötü hizmete yönelik öfkeden kaynaklanıyor" ifadeleriyle servis etti.

Bölgede elekrik dağıtımı yapan STE Enerji kendisini "Türk-Suriye ortaklığında kurulmuş bir firma" olarak tanımlıyor. STE Enerji, elektriği Türkiye'den alıyor.