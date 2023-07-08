Afrika sıcakları yolda: 4 kent için uyarı

Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Sıcaklıkların 45-50 dereceler bandına çıkması bekleniyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen ve bu sene başladığı açıklanan hava olayı küresel ölçekte önemli etkiler doğurmaya çoktan başladı. Dünyanın pek çok yerinden gelen yangın ve aşırı sıcaklık haberleri geliyor. 'El Nino'nun Türkiye'de de etkili olması bekleniyor.

45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor. 45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da etkileneceği tahmin ediliyor.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada bu zamana kadarki en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Henüz 24 saat geçmeden 4 Temmuz'da ise 17,18 dereceye ulaşan küresel ortalama sıcaklık bir daha rekor kırmıştı.