Afrika Kupası bu akşam ‘Senegal-Mısır’ finaliyle sahibini buluyor

2021 Afrika Uluslar Kupası, bu akşam saat 22.00’de Senegal ile Mısır arasında oynanacak final karşılaşmasıyla sahibini bulacak.

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın finali, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Turnuvanın en başarılı takımı olan Mısır, sahaya 8’inci şampiyonluk için çıkacak. Mısır, daha önce 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve 2010'da şampiyonluk yaşamış, 1962 ve 2017 finallerinde ise sahadan mağlup ayrılmıştı.

Kupadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlayan Senegal ise final oynadığı 2002 ve 2019'da ise kupayı kaybetmişti.

'Salah-Mane finali'

Öte yandan, Liverpool'un golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Sadio Mane, turnuvada ülkelerinin en skorer isimleri olarak dikkati çekerken bu kez farklı takımlarda karşı karşıya gelmiş olacak.

Finale kadar Senegalli futbolcu Mane, Senegal formasıyla 3, Salah ise Mısır adına 2 gol kaydetti.

Ayrıca, Süper Lig’de forma giyen Galatasaraylı Mustafa Muhammed Mısır formasını terletirken, Senegal'de ise Aytemiz Alanyaspor'dan Famara Diedhiou ve Yukatel Kayserispor'dan Mame Thiam da şans verilmesi halinde bu akşamki finalde yer alacak.