Afrika Birliği'nden Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 'diyalog' çağrısı

Afrika Birliği (AfB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasındaki gerginliğe dikkat çekildi.

Açıklamada, iki ülkeye "kapsamlı diyalog" çağrısı yapılarak KDC'nin doğusunda artan insani kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle derin endişe duyulduğu belirtildi. Krizin çözümü için iki ülkenin uluslararası hukuka saygı duymaları, sivilleri korumaları ve sınırları ihlal etmemeleri gerektiği belirtildi.

KDC, ülkesindeki isyancı gruplara destek vermekle suçladığı Ruanda'nın Kinşasa Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı almıştı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23'le başlayan çatışmalar, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümeti tarafından desteklendiğini iddia etmiş; Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu. (AA)