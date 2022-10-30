Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ruanda'yı isyancılara destekle suçladı: Büyükelçi sınır dışı edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi başkanlığında toplanan Yüksek Savunma Konseyi'nin, Ruanda’nın Kinşasa Büyükelçisi Vincent Karega'yı sınır dışı etme kararı aldığını belirtti.

Raunda'yı KDC'de faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek vermekle suçlayan Muyaya, Büyükelçi Karega'ya ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiğini sözlerine ekledi.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23'le güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar geçen yılın kasım ayında tekrar başlamış, çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin yerinden edildiği bildirilmişti. Son yaşanan çatışmalar, Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümeti tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu. (AA)