AFP: Çıkan çatışmada bir Ukrayna askeri öldü

AFP, Ukrayna'nın Donbass'a yönelik havan saldırısı sürerken, sınırda çıkan çatışmada bir Ukrayna askerinin öldüğünü öne sürdü.

Haber Merkezi

Ukrayna'nın dün yoğunlaşan Donbass saldırısı sonrası AFP'nin bu sabah geçtiği bir habere göre, sınırda yaşanan çatışma sonucu bir Ukrayna askeri öldü.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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