Ukrayna'nın dün yoğunlaşan Donbass saldırısı sonrası AFP'nin bu sabah geçtiği bir habere göre, sınırda yaşanan çatışma sonucu bir Ukrayna askeri öldü.
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İzmir
Haber Merkezi
AFP: Çıkan çatışmada bir Ukrayna askeri öldü
AFP, Ukrayna'nın Donbass'a yönelik havan saldırısı sürerken, sınırda çıkan çatışmada bir Ukrayna askerinin öldüğünü öne sürdü.
Haber Merkezi
Ukrayna'nın dün yoğunlaşan Donbass saldırısı sonrası AFP'nin bu sabah geçtiği bir habere göre, sınırda yaşanan çatışma sonucu bir Ukrayna askeri öldü.
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.