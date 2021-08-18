Afganistan'dan yüklü parayla kaçan Cumhurbaşkanı Gani: Yemin ederim geri döneceğim

Daha önceki haberler ve diplomatların beyanları eski Afgan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Afganistan'dan büyük miktarda parayla kaçtığını detaylı bir şekilde anlatırken Gani bugün yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti.

Yaklaşık 169 milyon dolarla Afganistan'dan kaçtığı tahmin edilen Eşref Gani, Çarşamba günü sığındığı BAE'den yaptığı açıklamada tüm Afgan vatandaşları için "adalet" sağlamak için yakın gelecekte Afganistan'a tamamen dönmeyi planladığını açıkladı.

Gani, "Afganlar için adalet çabalarımı sürdürebilmek için dönene kadar başkalarıyla istişare halindeyim" derken, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve sonrasında herhangi bir "büyük felaketi" önlemek için vatandaşlarını terk etmeyi seçtiğini öne sürdü.

Gani döneceğine dair "yemin etti".

Eski Afgan Devlet Başkanı ayrıca, Orta Asya ülkesinden kaçarken çaldığı ifade edilen paralar hakkında "Yalan bunlar" dedi.

Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği Sözcüsü, daha önce basına verdiği demeçte, Gani'nin Afganistan'dan milyonlarca dolar nakit parayla kaçtığını ifade etmişti. Rus yetkili, "Paranın bir kısmını helikoptere koymaya çalıştılar ama her şey planladıkları gibi gitmedi ve paranın bir kısmı pistte kaldı" demişti.

Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Jake Sullivan, Salı günü düzenlediği brifingde gazetecilere, Afganistan'dan kaçan eski Devlet Başkanı'nın Afganistan'da "artık bir faktör olmadığını" söylemişti. Benzer açıklamalar ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman tarafından Çarşamba günü yinelendi.