Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınlarında bombalı saldırı

Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda, büyükelçilikte çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

2 büyükelçilik çalışanı yaşamını yitirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı patlama sonucunda diplomatik temsilciliğin iki çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçilik çalışanlarının ölümüne sebep olan patlamanın, büyükelçilik binasına çok yakın bir noktada, bir militanın patlayıcı bir cihazı faaliyete geçirmesi sonucunda yaşandığını kaydetti.

Yetkililer, patlama sebebiyle yaralanan Afganistan vatandaşlarının da olduğunu da doğruladı. Ayrıca, Kabil’deki büyükelçiliğin, patlamaya ilişkin soruşturma yürüten Afgan emniyet güçleri ile yakın temas halinde oldukları da belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı