Afganistan'daki cami saldırısında 18 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın Herat kentindeki Guzergah Camii'nde cuma namazı sırasında patlama meydana gelmişti.

Herat Vali Sözcüsü Hamidullah Mutevekkil patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen vali sözcüsü, cami imamı Mucib Rahman Ensari'nin de saldırıda öldüğünü doğruladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkenin cesur ve din alimi Mevlana Mucib Rahman Ensari'nin Camisinde Cuma namazını kılarken din düşmanlarının korkakça saldırısı sonucu şehit olması talihsiz bir durumdur. Afganistan İslam Emirliği bu konudaki derin üzüntüsünü dile getirmekte ve bu büyük suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istemektedir" ifadesini kullandı.

IŞİD'in gerçekleştirildiği ileri sürülen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.