Afganistan'da camide patlama: Taliban yanlısı imam dahil çok sayıda ölü var

Afganistan'ın batısındaki Herat kentindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı henüz açıklanmazken yerel yetkililer Herat Güzergah Camii'nin imamı Mucip Rahman Ensari'nin öldüğünü doğruladılar. Ensari Taliban yönetimine verdiği destekle biliniyor.

El Cezire'nin haberine göre saldırıda en az 15 kişi öldü.

Herat Polis Sözcüsü Mahmud Resuli "Mucip Rahman Ensari korumaları ve siviller ile birlikte camiye giderken öldürüldü" açıklamasını yaptı.