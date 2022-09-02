Afganistan'da camide patlama: Taliban yanlısı imam dahil çok sayıda ölü var

Afganistan'ın Herat kentinde Güzergah Camii'ne düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Önde gelen Taliban destekçilerinden cami imamı Mucip Rahman Ensari'nin öldüğü belirtildi.

Haber Merkezi

Afganistan'ın batısındaki Herat kentindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı henüz açıklanmazken yerel yetkililer Herat Güzergah Camii'nin imamı Mucip Rahman Ensari'nin öldüğünü doğruladılar. Ensari Taliban yönetimine verdiği destekle biliniyor.

El Cezire'nin haberine göre saldırıda en az 15 kişi öldü.

Herat Polis Sözcüsü Mahmud Resuli "Mucip Rahman Ensari korumaları ve siviller ile birlikte camiye giderken öldürüldü" açıklamasını yaptı.