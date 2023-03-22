Afganistan'daki depremde en az 13 kişi öldü

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde Afganistan ve Pakistan'da en az 13 kişi yaşamını yitirdi.

Taliban hükümeti Sağlık Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada depremde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada ise depremden etkilenen ülkenin kuzeyinde en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin yaklaşık bin kilometrelik bir alanda Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan ve Türkmenistan'da hissedildiğini duyurmuştu.