Afganistan'da Taliban karanlığı: Halka açık idam uygulaması fiilen başladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, Farah ilinin batısında yapılan halka açık idama, yüzlerce kişinin ve Kabil'den üst düzey Taliban yetkililerin katıldığını belirtti. Mücahid, idam cezası kararının "çok dikkatli bir şekilde" alındığını öne sürerek, kararın ülkede yetkili 3 üst düzey mahkeme ve Taliban lideri Hibetullah Ahundzade tarafından onaylandığını ifade etti.

Tajmir adlı suçlunun Taliban güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaydeden Mücahid, suçlunun cinayeti itiraf ettiğini ileri sürdü. Suçlu olduğu belirtilen şahsın, 5 yıl önce başka bir adamı öldürmekten, motosikletini ve cep telefonunu çalmaktan hüküm giydiği belirtildi.

Taliban'ın 1990'ların sonunda Afganistan'ı yönettiği dönemde, Taliban mahkemelerinde halka açık idamlar, kırbaç ve taşlama cezaları uygulanmıştı. (AA)