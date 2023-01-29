Afganistan'da kız öğrencilerin üniversite sınavına giremesi yasaklandı

Taliban'ın Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Afganistan'daki kız öğrencilerin önümüzdeki ay üniversite giriş sınavlarına girmelerine izin vermemesi talimatını verdi.

Bakanlıktan Kabir ve kuzey bölgelerdeki yönetimlere yollanan genelgede sınavların Şubat sonundan itibaren yapılacağı, kız öğrencilerin sınavlara alınmayacağı ve kurallara uymayan kurumların yasal işlemle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Yüksek Öğrenim Bakanlığı Aralık ayında üniversitelere "bir sonraki duyuruya kadar" kız öğrencilerin girmesine izin vermemeleri talimatını verdi. Günler sonra Taliban, çoğu kadın STK çalışanının çalışmasını durdurdu. Ayrıca çoğu kız lisesi de yetkililer tarafından kapatıldı.