Afganistan'da kadın öğrencilerin üniversiteye gitmesi yasaklandı

Taliban yönetimindeki Afganistan’da kadın öğrencilerin üniversiteye gitmeleri resmi olarak yasaklandı.

İHA'nın haberine göre; Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Afganistan’daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz” ifadeleri yer aldı.

Karardan önce, üniversitelerde bulunan kadın öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu.