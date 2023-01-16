Afganistan'da eski kadın milletvekili öldürüldü

Taliban öncesi dönemde görev yapan Mürsel Nebizade, başkent Kabil'deki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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Afganistan'da Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesi öncesinde görev yapan kadın milletvekillerinden Mürsel Nebizade, başkent Kabil'de kimliği belirsiz bir silahlı saldırgan tarafından evinde vurularak öldürüldü. Saldırıda, 32 yaşındaki Nebizade ile birlikte koruması da hayatını kaybetti. Kardeşi ve diğer koruması ise saldırıda yaralandı.

BBC'nin haberine göre, öldürülen eski milletvekili Nebizade, Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra ülkeyi terk etmeyen az sayıda kadın siyasetçi arasındaydı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Taliban'ın Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Nebizade, 2018'de Kabil'den milletvekili seçilmiş ve Taliban iktidarına kadar görev yapmıştı. Nebizade, Taliban sonrası ülkeyi terk etmeyi reddetmişti.

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