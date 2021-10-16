Afganistan'da cihatçıların cami bombalamasının ardından ölü sayısı 68'e çıktı

Afganistan'ın Kandahar ilinde yerel hastaneden bir kaynak yaptığı açıklamada, bir Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 63'e yükseldiğini söyledi.

Hastane yetkilisi basına verdiği demeçte yaralı sayısının 83 olduğunu ekledi.

Üç intihar bombacısı dün Kandahar'da bir camiye saldırı düzenlemiş, dördüncü saldırgan da ibadet edenlere ateş açmıştı.

Öte yandan İslam Devleti-Horasan (IŞİD'in Afganistan'daki kolu) "çifte intihar saldırısı" adını verdikleri katliamı sahiplenen bir bildiri yayımladı.

Bu saldırı, geçen hafta Cuma namazı çıkışı bir Şii camisine yapılan IŞİD saldırısını takiben geldi. Geçen hafta Kunduz ilinde kalabalık bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.