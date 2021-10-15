Afganistan'da cihatçılar cami bombaladı: En az 25 ölü

Afganistan'ın Kandahar kentinde bir Şii camisinde meydana gelen patlamada en az 25 kişi öldü ve 20 kişi yaralandı.

Bugün cihatçıların düzenlediği saldırı bir intihar bombacısı tarafından düzenlendi.

Cuma namazını takiben öğleden sonra meydana gelen patlama, şehirdeki Şiilerin en büyük camisi olan İmam Bargah Camii'nde meydana geldi. 4 bin kişi kapasiteli İmam Bargah Camii, Kandahar'ın en büyük camileri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz Cuma da ülkenin kuzeyindeki Kunduz'da IŞİD'in bir Şii camisini bombalaması sonucu en az 46 kişi ölmüş, 143 kişi de yaralanmıştı.