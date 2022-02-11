Afganistan'da cihatçılar yine cami bombaladı: En az bir ölü 15 yaralı

Afganistan'ın Badgis Vilayeti'nin başkenti Kale-i Nev'de cihatçıların cuma namazı çıkışında bir camiyi bombalaması sonucunda en az bir kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. İki yaralınınsa durumu ağır.

Afganistan menşeli TOLOnews'un yerel yetkililerden aktardığına göre cami girişinin yakınına yerleştirilen patlayıcı, ziyaretçiler binadan çıkarken infilak etti.

Afganistan geçtiğimiz aylarda Şii nüfusu hedef alan birden fazla cihatçı saldırıya tanık oldu.

Ülkede cihatçı örgüt Taliban iktidara geldiğinden beri sivillere dönük cihatçı saldırıları çoğunlukla IŞİD yürütmeye başladı. Taliban, IŞİD'in ülkedeki varlığının "küçük" olduğunu öne sürerken, kendilerine karşı savaşan cihatçı örgütü ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor.