'Afganistan’da 1500 kadar ABD vatandaşı var'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da Amerikalı olduğu düşünülen yaklaşık 1.500 kişinin kaldığını ve tahliye operasyonları başladığında ülkede ayrılmak isteyen 6 bin kadar Amerikan vatandaşının olduğunu söyledi.

VOA'nın haberine göre Blinken, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana "en az 4 bin 500 Amerikan vatandaşını ve muhtemelen daha fazlasını tahliye ettiğini" ve yalnızca son günde 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Blinken Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saat içinde ayrıca yaklaşık 500 Amerikalı ile doğrudan temas halindeyiz ve havaalanına güvenli bir şekilde nasıl ulaşacakları konusunda özel talimatlar verdik" dedi.