Afganistan’a ‘insani yardım’ treni Ankara’dan yola çıktı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “talimatıyla” Afganistan’a gönderilen “insani yardım” treni Ankara Garı’nda İçişleri Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığı törenin ardından yola çıktı.

Gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluştuğu belirtilen yardımları taşıyan 46 vagonluk tren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu duaların ardından hareket etti.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu “Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz. Oysa Amerika ve Avrupa bizden daha zengin. Gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız” dedi.

Ankara Garı’nda düzenlenen törene Soylu ve Karaismailoğlu’nun yanısıra İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kızılay Başkanı Kerem Kınık da katıldı.

Soylu konuşmasında “Biz Batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet değiliz. Onlar her meseleyi kendilerini korumak adına yapıyorlar. Bize öğretilen; insanların en hayırlısı insanlığa faydalı ve hayırlı olandır. Cumhurbaşkanımızın talimatından sonra bakanımız, ‘Biz bu işe talibiz. Biz getiririz’ dedi. Bütün sivil toplum örgütleri, ‘Biz işin içerisinde oluruz’ dedi” dedi.

Yardım gönderen kuruluşlar arasında İHH da bulunuyor.