Afganistan kaosu ikinci dışişleri bakanının makamına mal oldu

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'da fiyaskoyla sonuçlanan çekilme süreci nedeniyle Hollanda Parlamentosu tarafından yöneltilen sert eleştirilerin ardından istifa etti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Kaag'ın istifası, hakkında parlamentoya verilen gensoru önergesinin 72'ye karşı 78 oyla kabul edilmesinin ardından geldi. Parlamento böylece Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'da Hollanda askeri birlikleri ve diğer Hollanda temsilcilikleriyle çalışan yerel güçlerin Kabil'den tahliyesinde başarısız olduğunu onaylamış oldu. Kabul edilen gensoruda Kaag'ın Dışişleri Bakanı olarak Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirebileceğine ilişkin öngörüde bulunamadığı eleştirisi de yöneltiliyor.

'Sorumluluğu kabul ediyorum'

Kaag istifası öncesinde yaptığı açıklamada, "Parlamento, hükümetin sorumsuzca hareket ettiğini düşünüyor. Her ne kadar verdiğimiz sözlerde durmuş olsam da bir bakan olarak yaşananların sorumluluğunu kabul ediyorum" dedi. Kaag sözlerini, "Demokrasi ve yönetim kültürümüze bakışım doğrultusunda siyaset onaylamıyorsa bir bakan gitmeli. Bu nedenle Dışişleri Bakanı olarak istifamı Kral'a sunacağım" diye sürdürdü.

Kaag, geçen Mart ayındaki parlamento seçimlerinden bu yana ülkede yeni bir koalisyon kurulamadığı için Mayıs ayında vekaleten Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. Kaag'ın yerini kimin alacağı şimdilik açıklanmadı.

İngiltere'de de bakan gitti

Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan kaos İngiltere Dışişleri Bakanı'nın da makamına mal olmuştu. Kabinesinde değişikliğe giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dominic Raab'ı dün Adalet Bakanlığına atayarak Liz Truss'u Dışişleri Bakanlığına getirmişti. 47 yaşındaki Raab, Afganistan'dan çekilme sürecinde Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki tatilinden geç döndüğü gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.