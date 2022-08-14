Afgan heyeti Moskova'da: Rus şirketleri ile ticaret görüşülecek

Afganistan'da Taliban yönetiminin Rusya'ya gönderdiği heyete başkanlık eden Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Rus şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geleceklerini, gıda alımı ve hangi para birimiyle ticaret yapılacağı gibi konuları görüşeceklerini belirtti.

Azizi, Sputnik’e demecinde, başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında yapacağı çalışmalar konusunda bilgi verdi. Azizi, “Görüşmeler çoğunlukla özel sektör temsilcileriyle, Rus şirketleriyle yapılacak, ikili ticaretin kolaylaştırılması konusunu, ayrıca gıda alımını tartışacağız” diye konuştu.

Azizi, iki ülke arasındaki ticaretin hangi para birimi ile yapılması planlandığı sorusuna ise bunun da görüşmelerin gündem maddelerinden biri olmasını umduğunu söyledi: “Bunu görüşmeler sırasında tartışmayı umuyoruz. Rusya ile ticaret hacmini artırmak istiyoruz.”

Taliban yönetimi tarafından gönderilen ve Azizi’nin başkanlık ettiği heyet bugün Moskova'ya ulaştı. Heyet yarın Rus meslektaşları ile görüşmelere başlayacak.