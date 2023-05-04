AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz deprem bölgesinde ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta biteceğini söyledi.
Yavuz "Deprem bölgesinde olağanüstü hal 9 Mayıs'ta bitecek. Uzatılmayacak, kaldırılacak" diye konuştu.
Tuluğ Ünlütürk, Kaya Tokmakçıoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Afet bölgesinde ilan edilen OHAL sonlandırılıyor
AKP'li Ali İhsan Yavuz deprem bölgesinde ilan edilen OHAL'in uzatılmayacağını söyledi.
Haber Merkezi
AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz deprem bölgesinde ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta biteceğini söyledi.
Yavuz "Deprem bölgesinde olağanüstü hal 9 Mayıs'ta bitecek. Uzatılmayacak, kaldırılacak" diye konuştu.