Afet bölgesinde ilan edilen OHAL sonlandırılıyor

AKP'li Ali İhsan Yavuz deprem bölgesinde ilan edilen OHAL'in uzatılmayacağını söyledi.

Haber Merkezi

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz deprem bölgesinde ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta biteceğini söyledi.

Yavuz "Deprem bölgesinde olağanüstü hal 9 Mayıs'ta bitecek. Uzatılmayacak, kaldırılacak" diye konuştu.

Haber

Patronlar 14 Mayıs seçimlerinde sandıktan kimin çıkmasını bekliyor?