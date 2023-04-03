Afet bölgesi ilan edilen Mardin'de 59 yapı ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afet bölgesi ilan edilen 11 ile ek olarak, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Dersim, Niğde ve Batman da hasar gören binaların bulunduğu bazı yerleşim yerleri, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak kabul edildi.

DHA'nın haberine göre; afet bölgesi ilan edilen illerden olan Mardin'deki ihbarları değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, bugüne kadar kentteki 739 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde 480 yapının hasarsız, 190 yapının az hasarlı, 59 yapının ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı yapıların 24’ünün Kızıltepe, 6’sının Artuklu, 2’sinin Derik, 27’sinin ise merkezde olduğu belirtildi.