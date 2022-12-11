AFAD’ın desteğiyle yapılan KYK yurdunu ilk yağmurda su bastı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Gülbahçe Kampüsü’nde bulunan Urla AFAD KYK Yurdu’ndaki öğrenciler 11 Aralık günü sağanak yağış dolayısıyla yurtlarını su bastığı için mağdur oldu.

Yıllarca, yetersiz olan yurt kapasitesiyle ilgili "yeni yurtlar yapılacak" denerek öğrenciler oyalanmış ve bu akademik dönemin başında AFAD tarafından alelacele bir şekilde prefabrik yurtlar yapılmıştı.

AFAD’ın desteğiyle yapılan yurdun depreme ve birçok doğa olayına dayanıklı olduğu iddia ediliyordu. Ancak ilk yağmurda yurdu su basması öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Yurtta kalan öğrencilerin aktardığına göre 3 binada su baskını yaşandı. Pencere kenarlarından tavana kadar pek çok yerden su girişi olduğunu söyleyen öğrenciler sorunların bunlarla da sınırlı kalmadığını dile getirdi.

İYTE'de öğrencilerin önemli bir bölümü KYK yurtlarında kalıyor. Bu yurtlar, üniversitelerin kontenjanlarının plansız şekilde arttırılmasıyla ihtiyacı karşılayamaz hale gelmişti. Öğrencilerin bir kısmı, prefabrik yurtlar tamamlanıncaya dek, okuldan uzakta sıcak su ve ısınma sistemlerinin olmadığı tatil tesislerinde konaklatılmıştı. Öğrenciler geçtiğimiz yıllarda inşaat halindeki yurtlarda, planlanandan daha kalabalık odalarda kaldılar. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda hem yurt yemekhanesinde hem de okul yemekhanesinde zehirlenmeler yaşanmıştı.