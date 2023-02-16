AFAD'ın deprem donanımları için eksiklerini giderecek ihalelerin iptal edildiği ortaya çıktı

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 Mayıs 2022 tarihinde Deprem Kayıt Cihazı ve Ekipmanları ihalesine çıktı. İhalede, 10 adet 120 sn'lik genişbant sismometre 3 kanallı asgari 24 bit sismik sayısallaştırıcı gerçek zamanlı veri iletişim yazılımı ve 10 adet deprem gözlem istasyonu kabini ve kurulumu alınması planlanıyordu.

İhalenin iptal sebebi maliyetlermiş: Depremde on binler öldü

Ancak ihale 23 Mayıs’ta iptal edildi. İptal gerekçesi ise “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin ve yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” diye açıklandı.

AFAD’ın 10 Haziran 2022 tarihli “Deprem İvmeölçer Cihazı ve Ekipmanları” ihalesinde ise 25 adet deprem ivmeölçer cihazı, 30 adet deprem gözlem istasyonu kabini ve kurulumu hizmeti alınacaktı. Ancak bu ihale de gerçekleştirilemeyerek iptal edildi. Bu ihalenin iptal gerekçesi de “9 Haziran 2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmi Gazete ile kurum yapısının değişmesi” olarak açıklandı.

AFAD’ın 30 Haziran 2022 tarihli “Deprem Kayıt Cihazı ve Ekipmanları Alımı” ihalesinin de ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Bu ihalenin sonuçlanması halinde AFAD, “10 adet -120 sn'lik genişbant sismometre 3 kanallı asgari 24 bit sismik sayısallaştırıcı gerçek zamanlı veri iletişim yazılımı, 10 adet deprem gözlem istasyonu kabini ve kurulumu” satın alacaktı.

AFAD’ın 17 Ekim 2022 ve 24 Ekim 2022’de iki ayrı ihalesi daha iptal edildi. 17 Ekim tarihli “Deprem İvmeölçer Cihazı ve Ekipmanları Alımı” ihalesinde de ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmadı. İhalede, 20 adet deprem ivmeölçer cihazı ve 25 adet deprem gözlem istasyonu kabini ve kurulumu alınacaktı.

AFAD’ın 24 Ekim 2022 tarihli “Deprem Kayıt Cihazı ve Ekipmanları” alımı ihalesinin de teklif veren olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi. Söz konusu ihale ile “8 Adet deprem kayıt cihazı (*120 sn'lik genişbant sismometre, * 3 kanallı asgari 24 bit sismik sayısallaştırıcı, gerçek zamanlı veri iletişim yazılımı), 8 adet deprem kayıt cihazı kabini ve kurulumu” alınması hedeflenmişti. (ANKA)