AFAD'dan yeni uyarı: Bölgedeki vatandaşlarımız araç kullanmamalı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depreme dair son durumu değerlendirdi.

Tatar'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bölgede yolların açık kalması çok önemli, bütün civar illerden arama kurtarma birliklerimiz bölgeye intikal ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle araç kullanmamalarını önemle rica ediyoruz.

GSM hatları açık durumda, kapanan bir şekilde kapalı olan vatandaşlarımızın da hatları şu anda kullanılır durumda. Haberleşmelerin internet üzerinden yapılması önem taşıyor.

Önemli bir husus arama kurtarma ekiplerimize yardımcı olunması konusu, buralardaki görevlere vatandaşlarımızın yardımcı olması, buralardaki hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi görevlilerin talimatlarına uymalarını rica ediyoruz.

Çok sayıda hasarlı binamızın olduğunu biliyoruz, özellikle Kahramanmaraş’ta Gaziantep’te Kilis’te Hatay’da Malatya ve Şanlıurfa’da hasarların oluştuğunu biliyoruz.

Şu ana kadar 50 tane artçı sarsıntı meydana geldi bunlardan 3 tane 6 büyüklüğünün üzerinde 8 tane artçı sarsıntı ise 5 ve üzeri büyüklükte.

Deprem Mısır’da da hissedildi."