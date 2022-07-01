AFAD'dan orman yangını uyarısı

AFAD şiddetli rüzgar nedeniyle 6 il için için orman yangını uyarısı yaptı.

Haber Merkezi

AFAD 6 il için hafta sonu öngörülen şiddetli rüzgar nedeniyle ormanlık alanda ateş yakılmaması uyarısı yaptı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde haftasonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangınını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112’ye bildirmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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