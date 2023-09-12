AFAD'dan 'Libya' açıklaması: İlk uçak Ankara'dan hareket etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini açıkladı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Libya'da meydana gelen kasırganın ardından sel ve su baskını yaşandığını söyledi.

Libya hükümetinin uluslararası insani yardım çağrısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda operasyonlara başladıklarını belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek, şu anda havalimanında. İlk uçakta yaklaşık 168 arama kurtarma ekibimizle beraber 2 orta tonajlı arama kurtarma aracı ve 2 kurtarma botumuzla beraber hazır durumda. Bu ilk etapta yapacağımız yardımlar. İnşallah hemen devamında iki uçakla beraber yine yeteri miktarda çadır, battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi, jeneratör ve diğer ekipmanlarla beraber hareket edecekler. Üçüncü uçakta da yine yeteri sayede personelimiz Libya'da olacak."

Memiş, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin olası felaketler karşısında deneyimli olduğunu, AFAD olarak dünyanın herhangi bir yerindeki felaketlere karşı her zaman hazır olduklarını iddia etti.

Operasyonun, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kargo uçaklarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Memiş, "Sağlık Bakanlığımız, Emniyet, Jandarma, Kızılayımız ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu operasyonu birlikte yürüteceğiz. Ekiplerimiz birazdan yola çıkacak. Türkiye'nin, Türk devletinin, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Libya halkına uzatacağız" dedi.

İlk uçak hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, Türkiye'nin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladığı" belirtildi.