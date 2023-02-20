AFAD'dan Hatay depremlerine ilişkin açıklama: 3 ölü, 213 kişi hastanede

AFAD, bu akşam Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin çevredeki hastanelere nakledildiğini duyurdu.

AFAD’ın saat 23.00 itibarıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır.

Bölgede Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, İtfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK’lar ile enkaz altında kalan vatandaşlarımıza müdahale etmektedir. 112 Acil’e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz.”



