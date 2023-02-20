AFAD'dan deprem sonrası önemli duyuru

AFAD 'Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin' uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD can güvenliği için önemli uyarılar yayınladı.

AFAD "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin" derken, riskli binaların çevresinde bulunulmaması gerektiğini belirtti.

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Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi