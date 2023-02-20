Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD can güvenliği için önemli uyarılar yayınladı.
AFAD "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin" derken, riskli binaların çevresinde bulunulmaması gerektiğini belirtti.
Orhan Gökdemir
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AFAD'dan deprem sonrası önemli duyuru
AFAD 'Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin' uyarısında bulundu.
Haber Merkezi
Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD can güvenliği için önemli uyarılar yayınladı.
AFAD "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin" derken, riskli binaların çevresinde bulunulmaması gerektiğini belirtti.