AFAD'dan Ankara için uyarı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, tedbirli olunmasını istedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle Keçiören'de bir binanın bodrum katında mahsur kalan 21 yaşındaki Busenur Doğanay yaşamını yitirmişti.