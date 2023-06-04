AFAD'dan Ankara için sel, yıldırım ve fırtına uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

AFAD'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji’den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."