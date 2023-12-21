AFAD ve taşeronu işçinin maaşına göz dikti: Zamların iadesi istendi

Depremde sıkça eleştirilen AFAD ve taşeronu ARESS Turizm Reklamcılık adlı şirket, 144 işçisinin yol ve yemek zammına göz dikti. AFAD içerisinde çeşitli işlerde çalışan taşeron işçilere gönderilen yazıda, yol ve yemek için yapılan, 5 ila 30 bin lira arasında değişen miktarların önümüzdeki 3 ayda maaşlarından kesileceği belirtildi. Taşeron şirket yetkilileri topu AFAD’a atarak “Kararı onlar verdi” dedi.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, AFAD bünyesinde ARESS adlı firmaya bağlı olarak çalışan işçilere, artan enflasyon nedeniyle çeşitli zamanlarda zam yapıldı. 1.122 TL olan yemek ücreti 2 bin 420 TL’ye, 561 TL olan yol ücretini 1.232 TL’ye çıkarıldı. Öte yandan AFAD ve taşeron şirket aldığı kararla, kazanılmış hakları geri almak istiyor.

Şirket tarafından 144 işçiye tebliğ edilen yazıda, zamların geri alınması kararının AFAD’dan alınan görüş doğrultusunda verildiği belirtildi. Yazıda şöyle dendi:

“Afet Yönetim Merkezleri danışmanlık hizmeti kapsamında firmamız üzerinden çalışan personellerimize ihale şartnamesi ve sözleşme kapsamında ödenecek yol ve yemek ücretleri enflasyon artışı sebebiyle zamlı olarak ödenmekteydi. Ancak AFAD İnsan Kaynakları Yönetimi Daire Başkanlığı, AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve AFAD Hukuk Müşavirliği’nden alınan görüşler çerçevesinde artırım yapılamayacağı ve yapılan fazla ödemelerin kesilmesi gerektiği bildirilmiş olup bu kapsamda çalışılan aya göre değişen tutarlarda kesinti uygulanması zorunlu hale gelmiştir.”

Yazıda, enflasyon nedeniyle verilen zamların, 2 yıllık sözleşme imzalayan ve 10 Mart’a kurumla ilişkisi kesilecek işçilerden gelecek 3 ay boyunca kesileceği belirtildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Danışmanlık hizmet alımı kapsamında ihale süresi 10 Mart 2024 tarihinde bitecek olup tüm çalışanların iş sözleşmeleri bu tarihte sonlandırılacağından kesintilerin belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Kesintinin aralık, ocak, şubat maaşlarından yapılması şeklinde uygulanacaktır.”

Habere göre 144 işçinin büyük bir çoğunluğu 20 bin liradan fazla zarar uğrayacak. İşçiler, kesinti nedeniyle maaş alamayacaklarını belirtilirken verilen kararın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiyor.