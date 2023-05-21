AFAD tarafından akredite edilen ekipler ortaya çıktı: Deniz Feneri, İsmailağa, Alperen Vakfı...

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından müdahaleye geç kaldığı, koordinasyon eksikliği ve arama kurmadaki zayıflıkları gerekçesiyle gündeme gelen AFAD'ın Deniz Feneri, Beşir, Hayrat gibi dernek ve vakıflarla birlikte çalıştığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 2022 yılına dair rapor yayımlayan AFAD'ın, afetlerde birlikte çalışmak üzere akredite ettiği ekipler açıklandı. Akredite edilen ekipler arasında Hayrat İnsani Yardım Derneği, Beşir Sosyal Yardımlaşma Derneği, Deniz Feneri, İsmailağa Derneği Aşevi, Diyanet Vakfına ait kurtarma ekiplerinin olduğu görüldü.

AFAD'a 2022 yılında akredite olan ekiplerin listesi şöyle: