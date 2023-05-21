AFAD tarafından akredite edilen ekipler ortaya çıktı: Deniz Feneri, İsmailağa, Alperen Vakfı...

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından müdahaleye geç kaldığı, koordinasyon eksikliği ve arama kurmadaki zayıflıkları gerekçesiyle gündeme gelen AFAD'ın Deniz Feneri, Beşir, Hayrat gibi dernek ve vakıflarla birlikte çalıştığı ortaya çıktı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 2022 yılına dair rapor yayımlayan AFAD'ın, afetlerde birlikte çalışmak üzere akredite ettiği ekipler açıklandı. Akredite edilen ekipler arasında Hayrat İnsani Yardım Derneği, Beşir Sosyal Yardımlaşma Derneği, Deniz Feneri, İsmailağa Derneği Aşevi, Diyanet Vakfına ait kurtarma ekiplerinin olduğu görüldü.
AFAD'a 2022 yılında akredite olan ekiplerin listesi şöyle:
- Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği (Acar Arama Kurtarma Ekibi)
- Hayrat İnsani Yardım Derneği
- Mahalle Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AMADER)
- Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Arama Kurtarma Ekibi
- İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)
- Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
- Türkiye Diyanet Vakfı Ekibi
- Kurt-Ar Derneği
- Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği
- Türkiye Kızılay Derneği Arama Kurtarma Ekibi
- Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Arama Kurtarma Ekibi
- İsmailağa Derneği Aşevi Ekibi
- Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Beslenme)
- Anda Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Arama Kurtarma Derneği
- Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Arama Kurtarma Ekibi
- Hak İnsani Yardım, Sağlık, Eğitim, Kültür Ve Çevre Koruma Derneği Arama Kurtarma Ekibi