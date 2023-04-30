AFAD raporu: Trabzon'da iki ilçe deprem tehdidi altında

AFAD tarafından hazırlanan Trabzon İl Risk Afet Azaltma Planı (İRAP) raporunda olası deprem senaryosuna göre, Kuzey Anadolu fayının geçtiği Erzincan’da yaşanabilecek büyük depremde, Trabzon’da en fazla risk altında olan Düzköy ve Çaykara ilçelerinin etkileneceği belirlendi.

Rapordaki senaryoya göre, 7,9 büyüklüğünde deprem yaşanması durumunda, Düzköy’ün Yerlice Mahallesi'nde yapısal hasarlar oluşması, depreme bağlı oluşacak heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Gökçeler, Taşocağı, Aykut, Çiğdemli ve Çayırbağı mahallelerinin de risk altında olacağı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, depremden en fazla etkileneceği tahmin edilen diğer ilçe Çaykara’nın güneydoğusundaki alanlardaki yerleşim yerleri için ise tehlike potansiyeli taşıdığı ortaya kondu. Raporu inceleyen uzmanlar, yapıların mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiğine dikkati çektiği ilçelerde, olası depremin ciddi hasara neden olacağını söyleyerek, önlem alınması önerdi.