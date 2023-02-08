AFAD öncelikli ihtiyaç listesini yayımladı

AFAD sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için ayni bağışlarda öncelikli kabul edileceklerin listesini yayımladı.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayımladı.

Listede şu ürünler yer aldı:

  • Elektrikli ısıtıcı
  • Büyük-küçük tüp
  • Odun sobası, odun, kömür sobası
  • Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör
  • Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont
  • Kadın-erkek iç giyim ve çorap
  • Kadın-erkek ayakkabı
  • Kadın-erkek polar
  • Kadın-erkek içlik
  • Yağmurluk - panço
  • Uyku tulumu - yastık,
  • Yatak ve nevresim takımı
  • Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık
  • Tava-ketıl
  • Kavurma- barbunya - peynir - konserve
  • Çay-kahve
  • Kaşar-peynir-zeytin
  • Su-ekmek-hazır gıda

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