AFAD öncelikli ihtiyaç listesini yayımladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayımladı.
Listede şu ürünler yer aldı:
- Elektrikli ısıtıcı
- Büyük-küçük tüp
- Odun sobası, odun, kömür sobası
- Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör
- Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont
- Kadın-erkek iç giyim ve çorap
- Kadın-erkek ayakkabı
- Kadın-erkek polar
- Kadın-erkek içlik
- Yağmurluk - panço
- Uyku tulumu - yastık,
- Yatak ve nevresim takımı
- Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık
- Tava-ketıl
- Kavurma- barbunya - peynir - konserve
- Çay-kahve
- Kaşar-peynir-zeytin
- Su-ekmek-hazır gıda