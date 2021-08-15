AFAD: Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdi

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artıyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 işi yaşamını yitirdi.

Bugün Kastamonu'da İnebolu Başsavcılığı, sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir." denilmişti.