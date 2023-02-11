AFAD: İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depreme dair son gelişmeleri paylaştı. Depreme ilişkin analiz çalışmalarıyla ilgili bilgilendiren Tatar, "Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız" dedi. İlk depremin 65 saniye sürdüğünü; ikincisinin ise 45 saniye etkili olduğunu söyleyen Tatar, "İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Tatar'ın açıklamaları şöyle:

"İlki 65 saniye, ikincisi 45 saniye; enerji 500 atom bombasına eşdeğer: Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz. İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşıl 2 dakika çok şiddetli sarsıldı. İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4'ün üzerinde gelişti.

5 üzerinde artçılar olabilir

Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmesin. Artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bunların bir bölümü 5'in üzerinde olabilir.

Kırsalda çığ tehlikesi

Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmaları yapıyor. Günde 32 bin 500 binaya bakılıyor. Bu binalara hasar tespit ekibi gelmeden, hasar tespiti yapılmadan binalardan uzak durmakta fayda var. Kırsalda ve köylerde çığ tehlikesi olabilir. Buralarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var."