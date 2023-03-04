AFAD görevlisinden otelde kalan depremzedeye: 'Başınızın çaresine bakın'

Deprem sürecinde evleri hasar gören ya da yıkılan yurttaşlarımız birçok ilde çeşitli otellere yerleştirilmişti. Bu otellere yerleştirilen depremzedeler için ise herhangi bir planlama ya da uyarının yapılmadığı anlaşılıyor. Zira hem otel sahipleri hem de depremzedeler ne zaman otellerden ayrılacaklarını, hangi vadeye kadar buralarda kalacaklarını bilmiyorlar. Bu konuda herhangi bir yetkili de sorulara cevap vermiyor. Dolayısıyla süreç otel sahiplerinin insafına bırakılmış durumda.

Gidecek yerleri olmadığını söyleyen depremzedeler ise otellerde mahsur kalmış durumda. Bu depremzedelerden biri de Güler Doğru. Güler Hanım depreme Hatay'da yakalanmış. Doğru "Bizim evimiz bu haberlere çıkan yıkılan rezidansın hemen ilerisindeydi. Evimiz yıkıldı ve çıktık Hatay'dan. Sağolsunlar, eksik olmasınlar bizi buraya yerleştirdiler ama ne arayan var ne soran. Otelin 15 Mart'ta bizi çıkaracağı söyleniyor. Adam haklı belki de... Bize kimse kaç gün burada olacağımızı söylemedi. Ben ev arayamıyorum. Arabam yok. Buradan çıksam nereye gideceğim ne yapacağım onu da bilmiyorum" diye anlatıyor yaşadıkları sıkıntıyı.

"AFAD yetkilisini aradım, 'Başınızın çaresine bakın' dedi"

Otellerden çıkarılacaklarına dair söylentiler başlayınca Antalya'da AFAD yetkilisini arayan Güler Doğru telefondaki yetkiliden "Başınızın çaresine bakın" karşılığını alıyor. "Bunu açıkça böyle mi söyledi?" diye sorduğumuzda ise "Aradığım numara belli, benim numaram belli. Herhalde kayıt tutuyorlardır değil mi?" diye cevap verdi.

Antalya'ya yaklaşık 50 km uzaklıkta Kemer ilçesindeki bir otele yerleştirilen depremzedeler burada kendilerine gayet iyi bakıldığını, özellikle de otel çalışanlarının depremzedelere çok iyi davrandıklarını belirtiyor. Güler Hanım "Ama bizim ne yapacağımıza dair bir şey diyen yok. Adeta burada mahsur kaldık. Şimdi biz buraya çok kalabalık geldik. Bir sürü kişi vardı. Ama bu 'otellerden çıkarılacağız' söylentisi başlayınca imkanı olanlar çıktı. Birinin milletvekili tanıdığı varmış onlar bir şey ayarlamış, diğerinin az biraz birikmişi varmış gitmiş ev tutmuş. Peki ya biz? Biz ne yapacağız? Ben hala kendimi evden attığım kıyafetlerimle geziyorum. Üzerimizde kışlık kıyafetler var ve Antalya'da havalar sıcak, kışlık kazakla geziyoruz hala. Ne evimiz kaldı ne de arabamız. Bizim gidip Antalya'da ya da başka bir yerde ev arama şansımız yok ki. Beş kişiyiz. Burada bizi yönlendirecek ya da yardımcı olacak bir organizasyon olması lazım normalde" diyor.

'1+1 ev için 10 bin lira kira istiyorlar, otelde mahsur kaldık'

Depremden dolayı kira fiyatlarını arttıran fırsatçılardan dert yanan Güler Hanım sözlerine şöyle devam ediyor: "Burada arayıp soruyoruz tabi internet ilanlarını falan. Ama kiralar ateş pahası. 1+1 ev için 10 Bin Lira isteyen var. 2+1 ev varmış, dayalı döşeliymiş diye aylık 24 Bin Lira para istiyorlar. Bir de depremzedeyiz diye depozito olmadan kiralık ev vermiyorlar. Memur kefil istiyorlar. Allah aşkına bu insanlar kafayı mı yedi? Nerden bulacağım ben memur kefili? Buradaki insanların gerçekten olanağı imkanı ya da benzer bir kaynağı olsa neden buralarda kalsın. Çıkar gider kendine bir ev tutar zaten. Adeta otelde mahsur kaldık."

'Şartlar iyileşmeden geri dönemem'

Şartlar iyileşmeden geri dönme şanslarının olmadığını ifade eden Doğru, geride kalan birçok tanıdıklarının uyuza yakalandığını ve hala şehirde suyun şebekelerden akmadığını ve alt yapının tamir edilemediğini ifade ediyor. Bu şartlarda Hatay'a geri dönmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Güler Doğru, bir süre daha kalacak yer bulmak zorunda olduklarını söylüyor.

'Otel sahipleri halkın vicdanıyla oynuyor, tek dertleri turizm sezonu iyi geçirmek'

Konuya dair soL Haber'e bilgilendire yapan turizm emekçisi TKP PM Üyesi Nazlı Ece Mutlu otel sahiplerinin tek derdinin daha çok gelir olduğunu ve depremzedeleri br vadede kapı önüne koyacaklarını ifade ediyor. Mutlu, "Zaten butik oteller ve istisnalar dışında büyük otellerin hepsi depremzedeler için %20 kapasite ile kapılarını açtı. Yani şu an depremzedelerden dolayı tam kapasite olan otel yok demek yanlış olmaz.

'Depremzedeleri çıkaralım otellerden ama turizm geliriyle de yaralarımızı saralım' diyorlar. Böyle bir ülkede mi yaşıyorlar sahiden? Yani otellere gelen kaynakla depremzedelerin ihtiyaçları arasında doğrudan bir ilişki var mı sahiden? Ne olacak peki? Güya oteller çok kazanacak, sonra çok vergi ödeyecekler sonra iktidar da bunu alıp depremzedelere verecek. Kim inanır buna? Zaten vergi affıyla, şununla bununla türlü vergiden kaçıyor büyük patronlar. Dolayısıyla esas dertleri turist sayısını arttırmak ve gelir elde etmek. Bu sene rekor bir sayı bekliyorlar turizmde. Şubat ayı da geçmiş senelere göre rekor denilecek sayılarda geçti. Böylesi bir tabloda kimsenin depremzedeleri falan gördüğü yok" diyor.

Depremzedeler ise kalacak yer için ve barınma koşullarının sağlanması için yetkililerden haber bekliyor.