AFAD eski daire başkanının 'Osmanlı okçusu kostümü' gündem oldu: 'Bu sahne için özel kursa gittim'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'ın müdahalesinin yetersizliğine yönelik tartışmalar sürerken, 2015’ten 2022’ye kadar AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı görevini yürüten İrfan Keskin’in siber güvenlik zirvesinde sahneye 'Osmanlı askeri kostümüyle' çıkıp 'bilişim' anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Deprem sürecindeki koordinasyon eksikliğini yazılımcı bir arkadaşına sorduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısı, “Buna uzun bir cevap vermek yerine, AFAD’da 2022 yılına kadar bilişimin başında olan kişinin, 2018 yılında yaptığı bir sunumu gönderiyorum” diye cevap aldığını belirtti.

Söz konusu videoda Keskin’in konuşmasının ilk yarısını kostümsüz yürüttüğü, daha sonra sahneden ayrılıp alkış talep ederek Osmanlı okçusu kostümüyle sahneye geldiği görülüyor.

Keskin, “Bu sahne için özel kursa gittim. Farklı bir şey olsun, değişik bir şey olsun” diyor.

Bakanlığa atandı

Keskin şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.