AFAD: Depremler birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, "Dün 6,4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı. Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor" ifadelerini kullandı. Tatar aynı zamanda Kahraman ve Hatay merkezli depremlerle ilgili “hasarlı binalardan uzak durun” uyarısı yaptı.

Tatar, Hatay depremlerinden sonra AFAD'ın tsunami uyarısı vermesine ilişkin, "Dün ayrıca ilk kez son 16 günde yaşadığımız depremler sonrasında bir tsunami uyarısı da yaptık. Bu son derece rutin bir uyarı. Özellikle karadan, daha doğrusu kıyıdan 100 kilometre içeride karada meydana gelen belli büyüklükteki depremlerde bu uyarıyı yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Tsunami uyarısı yapmakla sorumlu kuruluşların Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olduğunu söyleyen Tatar, “Onlardan gelen uyarıyı biz burada halka bildirmekle sorumlu kuruluş olarak bu uyarıyı yapmak zorundayız. Dün yaklaşık 2 saate yakın bir süreyle bu uyarı açık kaldı, ancak daha sonra böyle bir riskin olmadığı ortaya çıkınca uyarıyı kaldırmış olduk" dedi.

Tatar açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün 16'ıncı gündeyiz. Gerçekten ülkemizin bu coğrafyasında yer bilimlerinin son yıllarda yaşadığı ve bu camianın çok alışık olmadığı deprem oluşum süreçlerini hep birlkte izliyoruz. Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve özellikle birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, bizim doğu Anadolu Fay Zonu üzerindeki beş ayrı fay parçasını kırarak yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı meydana getirmiştir. Bu faylanmalar sonucunda yine yer kabuğunda 7.2-7.3 metreye varan yer değiştirmeler olduğunu sahadaki gözlemlerimiz sonucu ifade etmiştik.

Dün meydan gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ise Hatay'ın Antakya'nın güneyindeki Antakya fay zonundan kaynaklanan bir deprem. Bu fay hemen Antakya'nın güneyinde, Defne civarından, Harbiye civarından başlayıp daha güney, Samandağ'a gidip oradan deniz içerisinde gidip Kıbrıs'a uzanan bir hat. Dünkü depremin sonrasında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Arkasından da şu ana kadar bu depremlerle bağlantılı 116 tane artçı sarsıntının meydana geldiğini biliyoruz. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu.

Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı. Hatay Defne'deki deprem Antakya fayından kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi.

Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6.4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı.”