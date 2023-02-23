AFAD deprem bölgesine kurulan çadır sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan AFAD, depremden etkilenen illerde kurulan çadır ve konteyner sayısını paylaştı.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı; Hatay - 84 bin 316, Kahramanmaraş - 74 bin 112, Gaziantep - 49 bin 670, Adıyaman - 48 bin 500, Malatya - 26 bin 960, Adana - 17 bin 515, Şanlıurfa - 8 bin 990, Osmaniye - 7 bin 282, Diyarbakır - 7 bin 458, Kilis - 4 bin 579

Şimdiye kadar depremden etkilenen illerimizde kurulan konteyner sayısı; Hatay - 1 bin 120, Kahramanmaraş - 1047, Gaziantep - 1.206, Adıyaman - 656, Malatya - 605, Şanlıurfa - 1800, Osmaniye - 127"