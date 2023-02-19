AFAD: Deprem bölgesinde artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar hakkında bilgi paylaşıldı.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntı sayısının 6 bin 40'a ulaştığını bildiren AFAD, 4 ile 5 büyüklüğü arasında 436, 5 ile 6 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısının 40 olduğunu bildirdi. AFAD ayrıca, 6 Şubat'tan bu yana 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntının da kaydedildiğini bildirdi.

'Artçı sarsıntılar devam edecek'

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor” açıklamasını yaptı.

Tatar şu ifadeleri kullandı:

"Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var.

7,7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7,6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz. Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda."