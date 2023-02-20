AFAD: Deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı kaldırılmıştır

Hatay'da peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkılan binalar ve yaralılar olduğu öğrenildi. Depremlerin ardından AFAD'dan "Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısı yapılmıştı.

AFAD, Hatay'daki depremlerin ardından yapılan deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarının, kaldırıldığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır" denildi.