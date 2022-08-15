AFAD: Çankaya'da camları kırılan lisede 4 öğrenci hastaneye sevk edildi

AFAD Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ulu Camii'nin minaresinin çöktüğünü, Çankaya'da ise camları kırılan bir lisedeki 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da yaşanan sel sonrası bir caminin minaresinin çöktüğünü ve Çankaya ilçesinde camları kırılan bir okulda yaralanan 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. 

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde Ulu Cami'nin minaresi çökmüş, AFAD ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. 
 

Haber

Ankara'daki fırtınada AFAD binası da hasar gördü