Ankara'daki fırtınada AFAD binası da hasar gördü

Ankara'da yaklaşık 1 saat süren fırtına ve sağanak yağış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Dumlupınar Bulvarı üzerindeki binası da hasar gördü.

Binanın çatı katına yakın olan bölümündeki dış cephe kaplamaları uçtu. Uçuşan parçalar, Başkanlık binasının bahçesine düştü.

AFAD'dan açıklama: Yapısal hasar yok

Olaya ilişkin AFAD Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün Ankara’da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır" denildi.