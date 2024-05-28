AFAD borcunu ödemedi, Sabancı depremzedenin elektriğini kesti

Hatay'da 6 Şubat'ın ardından depremzede esnafa destek olmak için inşa edilen Harbiye Esenbulak Çarşısı'nın elektrikleri geçen sabah sessiz sedasız kesildi. Kesintiye dair daha önce bilgilendirilmediklerini ifade eden depremzede esnaf ise uygulamayı şaşkınlıkla izlediklerini ve mağdur olduklarını ifade ediyor.

Valilik sözünde durmadı

Konuya dair açıklamada bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Hatay Defne Belediye Meclis Üyesi Bedi Eskiocak, Harbiye Esenbulak Çarşısının depremzedelerin sorunlarını çözmek için yapılan en büyük çarşılardan biri olduğunu, 200'e yakın esnafın çalıştığını ve hepsinin elektriği kesildiği için büyük bir mağduriyet yaşandığını ifade etti.

Kesintinin AFAD'ın ödemediği faturalar nedeniyle Sabancı Holding'e ait Toroslar EDAŞ tarafından yapıldığını söyleyen Eskiocak, esnafın uğradığı zarara dikkat çekti:

"Bu çarşı yapılırken Valilik söz vermişti. İki ya da üç yıl kadar esnaftan kira, su ya da elektrik faturası gibi giderler konusunda bir ödeme talep edilmeyecekti. Ancak daha henüz birinci yıl dolmadan sabah saatlerinde yetkililer AFAD'ın ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle elektriği kestiğini belirtti. Burada sağlık sektöründe, yemek sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme var. Bu işletmelerde özellikle de sağlık sektöründe insan ve hayvan sağlığını doğrudan ilgilendiren soğuk depolarda beklemesi gereken ilaçlar ve aşılar var. Yemek sektöründe ise bozulacak gıdalar var. Habersizce elektriğin kesilmesi büyük mağduriyet yaratmıştır. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini bekliyoruz."

Gerekirse sayaç taksınlar

Elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade eden çarşı esnafı ise yaşadıkları soruna acil çözüm talep ediyor.

"Gerekirse bir sayaç taksınlar. Ama elektriğimizi tekrar bağlasınlar" diyen bir esnaf kamu yetkililerine seslendi:

"Sorumlu AFAD, elektriği kesen Toroslar EDAŞ. Şimdi kimi kime şikayet edeceğimizi şaşırdık. Eskiden depremzedeydik şimdi Valizade olduk, AFADzede olduk."

Enerji sektöründeki yağma soL'un belgeselinde ele alınmıştı

soL, enerji sektöründeki sömürü çarkını tüm ayrıntılarıyla "Kesinti" belgeselinde ele aldı.

Belgesel, yıllardır suya erişimi kısıtlanmış olan Muş’un Bozbulut köyünün öyküsünden hareketle elektriğe, özelleştirmelere, AKP’ye, Sabancılara, beşli çeteye, Kazım Türker ve Cumhur Ersümer’e uzanıyor.