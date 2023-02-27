AFAD Başkanı: Malatya'daki depremde 32 kişi enkazdan kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, AFAD Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son deprem nedeniyle 29 binanın yıkıldığını aktaran Sezer, arama kurtarma çalışmalarında 657 kişinin görev aldığını ifade etti.

Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını söyleyen Yunus Sezer, 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

AFAD Başkanı Sezer, hasarlı binalara girilmemesi ve eşya alınmaması konusunda uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Afet bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın telefonlarına bildirimde bulunduk, daha önce de bulunmuştuk. Sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmekte, hasar alan binalarımızın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaktadır" diye konuştu. (AA)