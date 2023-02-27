Sağlık Bakanı Koca'dan Malatya merkezli depremdeki yaralılara ilişkin açıklama

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan 103 kişiden 6'sının ameliyatta, 3'ünün ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6’sı ameliyatta, 3’ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."